На Тернопільщині внаслідок зіткнення вантажівки та автогрейдера ледь не загинула людина

Дорожньо-транспортна пригода сталась 24 листопада на автодорозі М-12. Близько 18.00 годин, між селами В.Ходачків та с. Городище Козівського району зіткнулись вантажний автомобіль «Qingqi» та автогрейдер. За словами свідків, водій китайської вантажівки «наздогнав» автогрейдера та опинився затиснутим у власній кабіні. Рятувальники оперативно витягли 51-річного потерпілого та передали працівникам бригади екстреної медичної допомоги. У Козівській лікарні медики встановили, що водій отримав полі травму, травму живота, переломи кісток тазу та стегна.

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