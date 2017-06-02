Поліція під керівництвом “свободівців”, цирк від мера, – погляд на події під міською радою Любові Вовк

Сесія міської ради Тернополя таки відбулася. Незважаючи на шум-гам-дискусії під стінами.

Затвердили близько 30 рішень. З них 19 – із порядку денного. Десь з десяток – були внесені з голосу на початку. Усього ж в порядку денному було 193 проекта рішень.

Кворум на цю сесію зібрався “впритик” – 22 присутніх. Тому коли одному свободівцю Зіню стало погано, мер мусів оголосити перерву. Після перерви в сесійній залі з’явилася свободівка Паньків, яка й стала замикаючою ланкою кворуму. Коли вона виходила, але залишала картку, за неї тиснула кнопку Баб’юк. Тому цифра кворуму коливалася на грані 21-22. Мер вирішив не ризикувати, і оголосив перерву в роботі сесії.

Найсерйознішим питанням, мені здається, були зміни до бюджету. Без них Тернопіль міг лишитися без води, бо бракувало міліонів. Тому, щоб раптом не завалилося це питання, старанний народний депутат від “Свободи” Головко навіть “уклінно впросив” до зали свободівця Торожнюка, який не брав участі в сесії до цього. Під пильним оком нардепа Торожнюк проголосував за зміни до бюджету. І після цього обоє дружньо покинули залу.

Найнесерйознішим, на мою думку, став розгляд сесією звернення міського голови Львова щодо прийому їхнього сміття на Тернопільщину. Наші 22-є депутатів з пропозиції Надала проголосували, що розглянуть прохання сусідів лише коли нашу сесію відвідає Садовий чи його заступники. Цікаво було би їм повчитися досвіду в наших “циркачів”. Може би навіть Тягнибока прихопили з собою, бо ж усі свободівці з сусідніх областей уже пікетували по черзі тернополян, а от Тягнибок ще ні разу в нас навіть рупор не потримав.

Поліція? Молодці. Дорогу перекрили, металошукачі залучили, батальйон в броніках пригнали. Всі такі гарні, по формі. А толку? Коридор усім депутатам не забезпечили. Щось пробували шикуватися, але склалося враження, що їх контролюють люди в камуфляжах (читай свободівці). Бо, до прикладу, секретар міської ради (вопше не свободівець і не числився в свободівському списку зрадників) на сесію не попав. Каже, пробував, але почалася штовханина. Я цього не встигла побачити, то коментувати не можу.

Тернополяни? Ай. Злі на всіх. Бо яка їм різниця, яка партія блокує роботу сесії, і яких депутатів хто там хоче виганяти – чи попередньо вигнаних БЮТівців, чи свободівців – люди переживають за свої питання. Комусь вже під вікнами багатоповерхівку зводять, а в когось підприємницька діяльність зупинилася, бо питання зависло… Злі на мера, що не може показати хто в місті хазяїн і забезпечити спокій. Злі на поліцію, яка спостерігає цирк, але не робить депутатам належного доступу на сесію…

Ай. Слухала нині, як в коридорі мерії підприємець Колодій намагався достукатися до Олега Сиротюка – керівника обласної “Свободи”… І так і не зрозуміла з пояснень Олега, чому свободівці не запускають законну процедуру позбавлення мандатів своїх колишніх однопартійців. Та зробили би все за законом, вигнали би вже тих трьох неугодних з тої міської ради, тай був би спокій.

Ну і та. Список присутніх на сесії:

Радикали:

1. Півторак.

2. Яциковська.

Народний контроль:

3. Бліхар.

4. Шараськіна.

5. Болєщук.

Громадянська позиція:

6. Ткаченко.

7. Ландяк.

8. Балук.

9. Газилишин.

БЮТ-не БЮТ:

10. Поворозник.

11. Гринда.

12. Шоломейчук.

13. Артимович.

Свобода:

14. Климчук.

15. Сиротюк.

16. Редьква.

17. Стаюра.

18. Бабюк.

19. Гевко.

20. Шморгай.

21. Зінь. Коли Зіню стало погано, то замість нього з’явилася Паньків.

+22. Надал.

+ на одне питання (бюджет) Головко привів у зал Торожнюка. Він на одне питання став 23-ім.

Любов Вовк