На Тернопільщині вогонь забрав життя трьох людей

За минулу добу та ніч на 24 січня рятувальники Тернопільщини ліквідували 3 пожежі. На жаль, не обійшлося без жертв, повідомляють в Головному Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

23 січня о 09:10 надійшло повідомлення про пожежу в селі Сокільники Золотниківської ТГ. Горів приватний житловий будинок на площі 30 м.кв. Для ліквідації залучалися дві автоцистерни. Рятувальникам вдалося врятувати саму будівлю, проте на місці події було виявлено тіла двох загиблих. Вогонь знищив меблі та речі домашнього вжитку.

Того ж дня, о 18:57, трагедія сталася у селі Милівці Нагірянської ТГ. Там виникла пожежа господарської будівлі площею 100 м.кв. Вогонь знищив покрівлю та перекриття. Рятувальники запобігли перекиданню полум’я на дві сусідні будівлі. На жаль, на місці пожежі було виявлено тіло жінки.

24 січня о 03:37 бійці ДСНС ліквідовували пожежу житлового будинку в селі Нападівка Борсуківської ТГ (Кременеччина). Площа загоряння склала 60 м.кв. Завдяки зусиллям надзвичайників від знищення врятовано дві будівлі.

Окрім боротьби з вогнем, рятувальники надавали допомогу медичним працівникам. Тричі за добу підрозділи ДСНС залучалися до буксирування карет швидкої допомоги та транспортування хворих. Випадки зафіксовано у селі Худиківці (Чортківський район), селі Лісники (Бережанська ТГ) та місті Монастириська.

Головне управління ДСНС України у Тернопільській області закликає громадян неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки в побуті. Ціна нехтування правилами — людське життя.