ДТП поблизу села Озеряни: рятувальники деблокували постраждалого

Сьогодні вранці, 24 січня, поблизу села Озеряни Бучацької територіальної громади сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля та мікроавтобуса, повідомляють в Головному Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

🚒 На місці події працювали підрозділи ДСНС.
За допомогою спеціального інструменту рятувальники деблокували водія мікроавтобуса, надали йому домедичну допомогу та передали медикам.
Також надзвичайники здійснили заходи з недопущення виникнення пожежі на місці аварії.
🧒 У салоні транспортного засобу перебувала дитина, яка фізично не постраждала. Рятувальники заспокоїли малолітнього пасажира та перебували поруч до прибуття відповідних служб.

⚠️ ДСНС закликає: дотримуйтеся правил дорожнього руху та будьте уважними за кермом.

