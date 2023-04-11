На Тернопільщині врятували малюка, який опинився під водою

Нещасний випадок стався 10 квітня на території с. Соборне Байковецької територіальної громади. Як стало відомо «Погляду», чотирирічна дитина, сім’я якої проживає поруч з річкою Гнізна, залишилась без догляду та потрапила у воду.

На щастя, батько дитини вчасно прийшов на допомогу та зумів витягнути її на берег. Близько 20.00 годин дитину, з діагнозом «Загальне переохолодження організму, стан після утоплення» госпіталізовано до Тернопільської обласної клінічної лікарні. На разі, загрози життю дитини немає.