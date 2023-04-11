Прихильники МП створюють фейки, на які потім посилаються

То у них «старці пророкують» за методичками КДБ-ФСБ про «неподільну триєдину Русь», то «хрести чорніють» у потрібний момент…

То Православна Церква України раптом нібито стала «сповідувати католицькі догмати». Зліпили на коліні отаке, як на фото – і ширять серед своїх послідовників, які привчені вірити всьому, що скажуть наставники.

Насправді ж:

Ухвалено на засіданні Священного Синоду

27 липня 2021 року

Рішення №5

Священного Синоду Української Православної Церкви

(Православної Церкви України)



«Про надання благословення Священного Синоду на використання уніфікованого перекладу українською мовою Символу віри»

З метою уніфікації вживання в Православній Церкві України українського перекладу Символу віри, заслухавши відповідне подання Синодальної Богословсько-літургічної комісії Священний Синод вирішив:

Благословити для використання у друкованих виданнях та богослужбовій практиці Православної Церкви України наступний переклад Символу віри українською мовою:



Вірую в Єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого.

І в Єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, Єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків; Світло від Світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотворенного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося.

Він для нас, людей, і ради нашого спасіння зійшов з небес, і воплотився від Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І розп’ятий був за нас при Понтії Пилаті, і страждав, і був похований. І воскрес на третій день, за Писанням.

І вознісся на небеса, і сидить праворуч Отця. І знову прийде у славі судити живих і мертвих, і Царству Його не буде кінця.

І в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця ісходить, що Йому з Отцем і Сином однакове поклоніння і однакова слава, що говорив через пророків.

В Єдину, Святу, Соборну і Апостольську Церкву.

Визнаю одне хрещення на відпущення гріхів. Чекаю воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.

Епіфаній

Митрополит Київський і всієї України»