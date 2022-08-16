12:05 | 16.08.2022
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На Тернопільщині в ДТП загинув водій позашляховика

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свічка,

Дорожньо-транспортна пригода сталась 15 серпня в с.Рожанівка Товстенської територіальної громади. Близько 17.30 годин, на автодорозі М-19, від булось зіткнення двох автомобілів: позашляховика «Volkswagen Touareg» та мікроавтобуса «Volkswagen T4».

На жаль, водій позашляховика, 66-річний житель с. Ангелівка Товстенської територіальної громади, загинув на місці ДТП. Водій мікроавтобуса опинився заблокованим у власному автомобілі. Для вивільнення потерпілого залучались заліщицькі рятувальники. 19-річного чортківчанина госпіталізували в Заліщицьку лікарню.

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