На Тернопільщині вирує негода, – на дорогах працює понад 130 одиниць снігоочисної техніки

Неділя на Тернопільщині почалася інтенсивним снігом. Сніговий покрив зростає на 1 см за годину, – про це повідомляє пресслужба САД. Опади супроводжуються вітром, подекуди 15-20м/с.

О 4 ранку техніка підрядних організацій виїхала на мережу автошляхів загального користування.

Станом на зараз проїзд дорогами загального користування державного значення Тернопільської області забезпечений. Покриття мокре, триває очищення покриття від снігової каші та посипання окремих ділянок територіальних доріг.

До розчистки залучено 157 працівників та 134 механізми. Ліквідація наслідків негоди продовжується.

У Службі автомобільних доріг у Тернопільській області повідомляють, що у них цілодобово працює диспетчер. Про інциденти та проблеми на дорозі можна повідомити за номером +38 (0352) 52 41 50.