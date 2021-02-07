На Тернопільщині зіштовхнулись два автомобілі. До порятунку долучалися ДСНС-ники

7 лютого о 17.02 залучали рятувальників до ліквідації наслідків ДТП, яка трапилась поблизу села Крогулець Гусятинського району. На автодорозі зіштовхнулись два легкові автомобілі. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Тернопільській області.

Прибувши за викликом, бійці ДСНС здійснили заходи щоб унеможливити загорання машин, обгородили місце події та надали допомогу потерпілим.

До роботи залучали два чергові караули, із Копичинець та Чорткова. Загалом 7 рятувальників та дві одиниці спецтехніки.

Обставини події встановить слідство.

Нагадаємо, сьогодні зранку через важкі погодні умови на Тернопільщині у ДТП травмувалося семеро людей

До слова, на Тернопільщині вирує негода, – на дорогах працює понад 130 одиниць снігоочисної техніки.