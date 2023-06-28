Суд взяв під варту ексзаступника Труша Ігоря Дем’янчука з правом внесення застави у розмірі 800 тис.грн.
Вищий антикорупційний суд взяв під варту першого заступника начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Ігоря Дем’янчукау справі про хабарництво, в якій фігурує голова обласної ради, “свободівець” Михайло Головко.
Альтернативна застава – 805 тисяч грн. Про це повідомив Центр протидії корупції.
Рішення ухвалив слідчий суддя Олег Ткаченко.
Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють Дем’янчука у проханні отримати 1,79 млн грн хабаря та одержанні частини цих коштів – 600 тис. грн.
Разом із ним підозру отримали Головко і заступник керівника ОВА Ігор Гайдук.
У разі внесення застави Дем’янчук повинен дотримуватися низки обов’язків. Зокрема – утриматися від спілкування із свідками та іншими підозрюваними, здати закордонний паспорт.
Прокурор просив обрати варту із заставою у 10 млн грн.
Водночас Дем’янчук просив суд обмежитися заставою в мільйон.
За версією слідства, хабар просили за підписання актів виконаних робіт з ремонту, експлуатаційноно утримання доріг та робіт на об’єкті “Водна арена”.
Всі ці роботи виконувала фірма “АВАКС ПРОФ”, а замовником виступало комунальне підприємство “Тернопількомунінвест”.
Також чиновники обіцяли погасити борг у вісім мільйонів перед “АВАКС ПРОФ” за вже виконані і прийняті роботи. “Відкат” складав 5-10% від суми договору.