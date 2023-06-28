Суд взяв під варту ексзаступника Труша Ігоря Дем’янчука з правом внесення застави у розмірі 800 тис.грн.

Вищий антикорупційний суд взяв під варту першого заступника начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Ігоря Дем’янчукау справі про хабарництво, в якій фігурує голова обласної ради, “свободівець” Михайло Головко.

Альтернативна застава – 805 тисяч грн. Про це повідомив Центр протидії корупції.

Рішення ухвалив слідчий суддя Олег Ткаченко.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють Дем’янчука у проханні отримати 1,79 млн грн хабаря та одержанні частини цих коштів – 600 тис. грн.

Разом із ним підозру отримали Головко і заступник керівника ОВА Ігор Гайдук.

У разі внесення застави Дем’янчук повинен дотримуватися низки обов’язків. Зокрема – утриматися від спілкування із свідками та іншими підозрюваними, здати закордонний паспорт.

Прокурор просив обрати варту із заставою у 10 млн грн.

Водночас Дем’янчук просив суд обмежитися заставою в мільйон.

За версією слідства, хабар просили за підписання актів виконаних робіт з ремонту, експлуатаційноно утримання доріг та робіт на об’єкті “Водна арена”.

Всі ці роботи виконувала фірма “АВАКС ПРОФ”, а замовником виступало комунальне підприємство “Тернопількомунінвест”.

Також чиновники обіцяли погасити борг у вісім мільйонів перед “АВАКС ПРОФ” за вже виконані і прийняті роботи. “Відкат” складав 5-10% від суми договору.