Начальника «Зборівського водоканалу», який сам собі продавав пальне, загрожує мізерний штраф

Управління захисту економіки Національної поліції у Тернопільській області направило до суду адміністративний протокол щодо керівника КП «Зборівський водоканал» Михайла Баса. Його підозрюють в порушенні закону «Про запобігання корупції». Про це повідомляє сайт Bihus.info. Відповідний протокол направили після публікації «НГ. Львів» та звернення юристів «Тисни» (Bihus.info).

В січні 2019 року редакція «НГ. Львів» повідомила, що КП «Зборівський водоканал» підписав договір зі своїм керівником Михайлом Басом на закупівлю пального за 199 тис. грн.

За даними YouControl, Михайло Бас очолює «Зборівський водоканал» з 2010 року, а підприємцем він зареєстрований з 2002 року.

Окрім вже згаданої угоди, в січні 2017 року Бас уклав з «Зборівським водоканалом» угоду на закупівлю палива за 187 тис. грн. Договори зі сторони «Зборівського водоканалу» підписала головна бухгалтерка підприємства Марія Владика, якій делегували для цього обов’язки в.о. директора.

Після публікації «НГ. Львів» юристи проекту «Тисни» (Bihus.info) надіслали заяву до Управління захисту економіки в Тернопільській області. В результаті на керівника КП «Зборівський водоконал» Михайла Баса було складено протокол про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, відповідальність за яке передбачена ч. 2 ст. 1727 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Цей адмінпротокол передали на розгляд до Зборівського районного суду Тернопільської області.

Наразі керівнику комунального підприємства загрожує штраф від 3,4 до 6,8 тис. грн.

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