На Тернопільщині за 25 мільйонів продають спиртовий завод

23 грудня відбудеться онлайн аукціон з продажу окремого майна Кобиловолоцького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП “Укрспирт”, яке знаходиться у селі Кобиловолоки, що на Тернопільщині.

Стартова ціна – 25 953 741.84 грн. Місце розташування об’єкта – Тернопільська обл., Теребовлянський р-н., с. Кобиловолоки, вул. Центральна, буд. 1; буд. 1а; буд. 45г; Тернопільська обл., Теребовлянський р-н., с. Деренівка, вул. Промислова, буд. 3; буд. 3а.



Детальніше про об’єкт: http://bit.ly/3afzX3z