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Новини Тернополя 

До скількох метрів у Тернополі обмежили висоту житлових будинків?

Irena 0 Views Прокоментуй!

На черговому засіданні виконавчого комітету 16 грудня прийнято рішення про обмеження висоти забудови на території Тернопільської міської територіальної громади з метою забезпечення комфортних умов проживання жителям громади та раціонального використання території.

Відповідно до рішення встановлюється обмеження на висоту забудови, а саме:

  • в зонах садибної житлової забудови (Ж-1, Ж- 2) до 12 метрів (три поверхи без урахування мансарди);
  • в зоні змішаної багатоквартирної житлової та громадської забудови (Ж-3) встановлено висоту до 30 метрів ( до дев’яти поверхів включно).

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