На Тернопільщині за декілька літрів молока чоловік попав на кримінал

Декілька літрів коров’ячого молока і майже сім кілограмів сухого молока намагався винести повз прохідну працівник бучацького аграрного підприємства. Про це повідомила прес-служба поліції Тернопільської області.

Охоронці виявилась пильними і упіймали крадія, коли той перекидав молочні продукти через огорожу.

«Крадене оцінили в кількасот гривень. Відтак любителю поласувати дармовим молоком загрожує кримінальна відповідальність, його дії правоохоронці кваліфікували за частиною 1 ст.185 Кримінального кодексу — крадіжка», — було зазначено в повідомленні.