На Тернопільщині за добу сталися чотири пожежі

Упродовж 7 вересня рятувальники Тернопільщини ліквідували чотири пожежі. Вогонь виникав у квартирі, господарській будівлі, на відкритій території та внаслідок загоряння сміття. Під час пожеж вдалося врятувати дві будівлі.

У Білокриниці Кременецького району загорілася квартира на другому поверсі житлового будинку. Вогонь охопив площу 15 квадратних метрів, знищив речі домашнього вжитку, меблі та вікна. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання. Житловий будинок вдалося врятувати.

Увечері в Тернополі на вулиці Паустовського виникла пожежа господарської будівлі. Вогонь поширився на площу 30 квадратних метрів, знищив покрівлю та пошкодив перекриття. Ще одну будівлю рятувальники від вогню врятували.

Крім того, у Залізцях ліквідували пожежу сухої трави, а у Воробіївці — загоряння сміття на відкритій території.

Причини виникнення пожеж наразі встановлюють.

Рятувальники закликають жителів області не спалювати суху траву та сміття, стежити за справністю електроприладів і не залишати відкритий вогонь без нагляду. У разі пожежі необхідно телефонувати за номером 101.