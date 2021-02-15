На Тернопільщині за вихідні семеро людей травмувались через переохолодження організму, двоє з них смертельно

На Тернопільщині за два вихідних дні семеро людей отримали травми різного ступеня важкості, пов’язані з переохолодженням організму. Травмування отримували жителі різних районів області, як півночі так і південної частини.

В основному все ставалось внаслідок довготривалого перебування на вулиці та супроводжувалось обмороженням кистей рук.

На жаль, два випадки виявились смертельними. Так, 13 лютого на вул. Морги, що в с. Литвинів Тернопільського (колишнього Підгаєцького району), близько 11.00 годин, люди виявили місцевого 63-річного жителя, який не подавав ознак життя. За попередніми висновками лікарів смерть настала внаслідок загального переохолодження організму.

Схожий випадок стався 14 лютого в м. Ланівці. Близько 17.30 годин, випадкові перехожі знайшли на вул. Садовій місцеву 40-річну жительку. Причина смерті та ж – загальне переохолодження організму.