Директорка 28-ої школи у Тернополі прославилася на всю область
Директор ТЗОШ 28 Лілія Вавринів стала переможцем обласного туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2021» в номінації “Керівник закладу освіти”.
Про це повідомила начальниця управління освіти і науки ТМР Ольга Похиляк.
«Нехай перемоги і надалі супроводжують Вас у педагогічній праці! Пишаємося професійними здобутками нашої колеги, від усіх освітян Тернополя вітаємо та бажаємо перемоги на Всеукраїнському рівні!» – написала вона у соцмережах.