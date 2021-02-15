Директорка 28-ої школи у Тернополі прославилася на всю область

Директор ТЗОШ 28 Лілія Вавринів стала переможцем обласного туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2021» в номінації “Керівник закладу освіти”.

Про це повідомила начальниця управління освіти і науки ТМР Ольга Похиляк.

«Нехай перемоги і надалі супроводжують Вас у педагогічній праці! Пишаємося професійними здобутками нашої колеги, від усіх освітян Тернополя вітаємо та бажаємо перемоги на Всеукраїнському рівні!» – написала вона у соцмережах.

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