13:29 | 15.02.2021
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Новини Тернополя 

Директорка 28-ої школи у Тернополі прославилася на всю область

Irena 0 Views Прокоментуй!

Директор ТЗОШ 28 Лілія Вавринів стала переможцем обласного туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2021» в номінації “Керівник закладу освіти”.
Про це повідомила начальниця управління освіти і науки ТМР Ольга Похиляк.
«Нехай перемоги і надалі супроводжують Вас у педагогічній праці! Пишаємося професійними здобутками нашої колеги, від усіх освітян Тернополя вітаємо та бажаємо перемоги на Всеукраїнському рівні!» – написала вона у соцмережах.

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