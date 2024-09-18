На Тернопільщині запрацювала ще одна поліцейська станція

Осередок безпеки відкрили в місті Підгайці. До служби тут приступили двоє поліцейських офіцерів громади, які обслуговуватимуть 20 населених пунктів.

Під час відкриття поліцейської станції заступник начальник ГУНП в Тернопільській області Михайло Білецький подякував представникам громади за підтримку безпекових ініціатив.

«Проєкт “Поліцейський офіцер громади” має на меті забезпечити кожну територіальну громаду окремим офіцером, який не тільки працюватиме на території цієї громади, але й житиме там. Сьогодні ми відкриваємо поліцейську станцію, яку обслуговуватимуть два поліцейські офіцери громади», – зазначив Михайло Білецький.

На поліцейській станції працюють капітан поліції Василь Корба та старший лейтенант Іван Павлик. Раніше вони були дільничними офіцерами в цій місцевості. Зазначають, що переважно люди звертаються до них з різними побутовими проблемами: це бійки, дрібні хуліганства, спалювання трави, порушення правил благоустрою тощо.

«Ми активно працюємо в напрямку превентивної діяльності, завжди намагаємося своєчасно реагувати на проблеми громади та запобігати вчиненню правопорушень. Співпрацюємо з органами місцевого самоврядування, проводимо профілактичні бесіди в навчальних закладах», – розповів поліцейський офіцер громади Іван Павлик.

Постійна присутність поліцейських на території громади позитивно вплине на стан правопорядку, переконаний голова Підгаєцької міської ради Ігор Мерена. Громада подбала про належне облаштування поліцейської станції. У користуванні поліцейських офіцерів будуть два службових автомобілі для оперативного реагування на повідомлення громадян.

У межах реалізації безпекового проєкту на Тернопільщині працюють 52 поліцейські офіцери громади, ще 14 проходять навчання, їх випуск відбудеться вже наприкінці вересня.