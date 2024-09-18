У Тернополі затримали чоловіків, які підпалили військову автівки

Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували злочинну групу, яка на «замовлення» рф підпалювала автомобілі Збройних Сил України.

Зловмисниками виявилися двоє місцевих мешканців віком 54 та 56 років, які за вказівкою рашистів підпалили у дворі одного із багатоквартирних будинків Тернополя військовий фургон.

Правоохоронці оперативно затримали обох спільників «по гарячих слідах».

У паліїв вилучено мобільні телефони, на яких зберігався відеозапис протиправних дій, відзнятийними ж у якості «відеозвіту» для замовника підпалу.

Детальна фіксація на відео моменту займання автомобіля була однією з ключових умов виплати російським куратором обіцяної винагороди.

Під час допиту обоє спільників зізналися тапогодилися на співпрацю зі слідством.

Зі слів затриманих, на одному із проросійських телеграм-каналів вони натрапили на оголошення про легкий «підробіток», автор якого пропонував 2 500 доларів США за підпал військової автівки.

Після того як вони погодилися на співпрацю, замовник надіслав їм на меседжер детальні інструкції щодо пошуку потенційної цілі та способу її підпалу.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період)Кримінального кодексу України. Також вирішується питання щодо обрання підозрюваним міри запобіжного заходу.

Наразі фігуранти кримінального провадженняперебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.

Комплексні заходи проводили оперативники СБУ в Тернопільській області спільно із співробітниками Національної поліції за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.