Необхідні аксесуари для велосипеда

Під час купівлі велосипеду варто замислитись ще й про аксесуари до нього. Адже без таких, на перший вигляд, дрібниць – поїздки не будуть комфортними та не принесуть вам стовідсоткового задоволення.

Всі описані нижче аксесуари можна знайти на сайті веломагазину.

Топ п’ять корисних аксесуарів:

Велосвітло

Звичайна практика: з дому ви виїжджаєте ще вдосвіта, а, коли повертаєтесь додому, на вулиці вже темно. Тож, придбати переднє велосвітло надважливо – від нього залежатиме безпека вашого руху дорогами міста. Завдяки фарам попереду, видно дорогу та перешкоди, які можуть виникнути на вашому шляху. Червона фара позаду (або ж мигалка) допоможе бачити ваш транспортний засіб іншим учасникам дорожнього руху. Для катання в місті експерти рекомендують обирати фари з яскравою світлотіньовою окантовкою – так ви не сліпитимете інших. А перед виїздом переконайтесь, що фари заряджені, або ж мають робочі батарейки. Додатково можете придбати наліпки – світловідбивачі. Їх можна наліпити на велосипед або на одяг – так вас буде краще видно в темряві.

Крила велосипеду

Часто під час дощу на велосипедиста летить весь бруд з-під колес. А такі крила допоможуть захистити обличчя та спину велосипедиста. Для гірських велосипедів продають велику кількість варіантів крил, зокрема і ті, що швидко знімаються. А ось для дорожніх велосипедів рекомендують придбати зручні повнорозмірні крила.

Пляшка для води

Їздити на велосипеді – це корисне навантаження на все тіло, і тут слід не забувати про водний баланс. Саме тому виїжджати без води на прогулянки не рекомендують. Щоб пляшку можна було швидко і без перешкод дістати, розмістіть її всередині рами, на спеціальний тримач: іноді він йде в комплектації до велосипеду, іноді його треба докупити. Пляшку краще брати більше ніж півлітрову із захисним ковпачком від пилу.

Байкпакінг(сумки)

Усі дрібниці, такі як: перекус, ключі, міні насос, слід возити на рамі велосипеду, а не на плечах в рюкзаку. Якщо там немає місця, для цього існують сумки з кріпленням на руль чи на сідло внизу.

Вело-комп’ютер чи тримач смартфону на кермо

Зараз, у час цифрових технологій, кататися без гаджету на кермі не так зручно. Безпровідний вело-комп’ютер покаже параметри поїздки та спортивну активність. А смартфон в швидкому доступі перед очима, дозволить швидко брати слухавку та не загубитися на незнайомій місцевості. Для зручного тримання смартфону існує різноманітна кількість тримачів на кермі.