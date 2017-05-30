На Тернопільщині затримали мешканця Шумського району, який перевозив деревину без необхідних документів

Днями в с. Васьківці, Шумського району працівниками поліції під час нагляду за безпекою дорожнього руху зупинили водія автомобіля «ЗИЛ 131», який перевозив деревину породи «сосна», не маючи на те відповідних документів. Ним виявився 56 – річний мешканець м. Шумськ. Чоловік пояснив, що дані дерева придбав у лісгоспі, про те жодних документів у нього з собою не було.

Вантажівку доставлено до Шумського відділення поліції та поміщено на спеціальний майданчик. Проводиться перевірка.

Шановні громадяни! Якщо вам стали відомі факти незаконної вирубки лісу, або його транспортування чи продажу, одразу телефонуйте на спецлінію «102».