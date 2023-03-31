На Тернопільщині затримали водія, алкоголь у крові якого “зашкалював”

Учора, 29 березня, інспектори отримали повідомлення від небайдужого громадянина про, ймовірно, нетверезого водія автомобіля ЗАЗ, який зухвало порушує ПДР.



Патрульні негайно розпочали пошуки порушника та виявили потрібний автомобіль на виїзді з міста Тернополя.

Охоронці порядку зупинили автівку та, під час спілкування з водієм, виявили в останнього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Патрульні запропонували водієві пройти огляд на стан сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу за допомогою алкотесту Драгер, на що останній погодився. Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував 1,96 проміле алкоголю в крові водія, що суттєво перевищує допустиму законом норму.

Інспектори склали на громадянина відповідні адміністративні матеріали та відсторонили чоловіка від керування транспортним засобом.