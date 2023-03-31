Препарат був нестерильний: нові подробиці у справі пацієнтів, які втратили зір після ін’єкції в очі

Препарат, який ввели людям у Чорткові, був нестерильним і незареєстрованим в Україні. Про це Суспільному повідомила директорка департаменту Ольга Ярмоленко.

Нагадаємо, після ін’єкції в очі на Тернопільщині 22 пацієнти втратили зір.

За словами Ольги Ярмоленко, контрольно-експертна комісія, яка вивчає цей випадок, продовжує свою роботу. Вже відбулося перше засідання, де оглянули операційний журнал Чортківської лікарні. Наразі офтальмологічному відділу заборонили робити операції, каже Ольга Ярмоленко.

“Оперативні втручання в офтальмонологічному відділенні на сьогоднішній день призупинені, але відділення працює. Там надаються медичні послуги інші, окрім хірургічних втручань. Ці лікарі, які надавали медичну послугу, станом на сьогоднішній день не працюють, – двоє лікарів на лікарняному, а троє відсторонені”.

Ольга Ярмоленко. Суспільне Тернопіль

Ін’єкції в очі 22 пацієнтам зробили 16 лютого. Після цього в людей різко погіршився зір. Усіх прооперували в обласній лікарні, розповів директор закладу Василь Бліхар. За його словами, в людей був гострий ендофтальміт – гнійне запалення внутрішніх оболонок ока. Під час операції в Тернополі запальну тканину з ока забрали, каже Василь Бліхар, а далі пацієнтів відправили на реабілітаційне лікування до Чорткова.

Кореспондентка Суспільного в Чортківській лікарні. Суспільне Тернопіль

“Пацієнти отримують реабілітаційну допомогу. За останньою інформацією, яка була у нас в п’ятницю, один пацієнт в республіканському офтальмологічному центрі імені Філатова в Одесі”, – каже Ольга Ярмоленко.

У трьох пацієнтів, з якими кореспонденти Суспільного спілкувалися 22 березня, зір повністю так і не відновився. 80-річний Михайло Мамчур нічого не бачить. Його син Олег розповів, що назву препарату, який вводили в очі, їм не казали, чеків у лікарні не отримували.

“На момент уколу в батька не було ніяких документів підтверджуючих цього препарату. Батько прийшов – він не знав ні назви, ні діючої речовини, нічого. Ніякого документа не отримав, це те, що надалі насторожило нас”, – розповів Олег Мамчур.

Олег Мамчур. Суспільне Тернопіль

“Вони нам навіть не хотіли записувати, що там і яке”, – каже Михайло Мамчур.

Олег та Михайло Мамчури. Суспільне Тернопіль

Ольга Ярмоленко назву препарату не назвала, проте сказала, що він не зареєстрований в Україні.

“Було введено препарат, який не зареєстровано на території України. Є дослідження за 2 березня від фірми “Рош”, за результатами якого, препарат був нестерильний, і тому ця серія препарату від 3 березня заборонена для використання в Україні навіть з іншими цілями”. У відповіді на інформаційний запит, яку ми отримали від Держлікслужби йдеться, що у Чортківській лікарні використали незареєстрований препарат “Алтузан” від фірми Roche.

Фрагмент відповіді Держлікслужби на запит Суспільного/ скрін з документа. Суспільне Тернопіль

Фрагмент відповіді Держлікслужби на запит Суспільного/ скрін з документа. Суспільне Тернопіль

Офтальмологиня Інна Процюк, яка працює у польській клініці, а також викладає на кафедрі офтальмології у Варшавському медуніверситеті каже, “Алтузан” не сертифікований і в Європі.

“Наскільки я знаю, в Європі купити його не можна, я не стикнулася з використанням “Алтузану” в клінічній практиці”. Розслідує цей випадок і поліція. Відкрили кримінальне провадження за неналежне виконання професійних обов’язків медиками чи фармацевтами, розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, максимальне покарання за цією статтею – позбавлення волі до 2 років.

Триває експертиза, медпрепарат вилучили.