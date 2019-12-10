На Тернопільщині, завдяки держаній субвенції, вдалося придбати житло юнаку, що з сироти став захисником

Іван Городиський – хлопець з числа дітей-сиріт, що залишився без опіки батьків у 10 років та сьогодні, маючи уже 22 – служить за контрактом в Українському війську, в тому числі – і в зоні ООС (АТО). Родом з с.Вербівців Теребовлянської громади, дитина з багатодітної сім’ї.

Цьогоріч громади вперше отримали можливість подавати заявки на державну субвенцію на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з числа дітей-сиріт, що перебувають на квартирному обліку з правом позачергового отримання житла. Теребовлянська міська рада звернулась з таким запитом, підготувавши в короткі терміни спільно з Іваном усі необхідні документи, – повідомляють на сайті громади.

Спільними зусиллями вдалось отримати для хлопця грошову компенсацію на придбання однокімнатної квартири у Теребовлі, тож сьогодні, перебуваючи на ротації, він уже облаштовує свій новий дім.



