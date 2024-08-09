На Тернопільщині збільшується кількість хворих на COVID-19

Про це повідомляє т.в.о. генерального директора ДУ «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» Юрій Деменьтьєв.

Він зазначив, що за останій тиждень кількість захворілих на ГРВІ, грип, COVID-19 у порівнянні з попереднім тижнем зросла на 16,5 % (1563 випадки проти 1277).

Нагадаємо, що найефективнішим захистом від ускладнень COVID-19 є вакцинація, в Україні вона залишається безкоштовною.

Записатися на щеплення можна у сімейного лікаря.