19:56 | 9.08.2024
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На Тернопільщині 20-річна водійка на «ВАЗ-2109» зіштовхнулася з «MERCEDES SPRINTER»

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Рятувальники деблокували 20-річну водійку з понівеченого авто, повідомляють в Головному Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

9 серпня до Служби порятунку надійшло повідомлення, що у м. Кременець на вул. Вишнівецькій відбулося зіткнення вантажного фургона «MERCEDES SPRINTER» та легкового автомобіля «ВАЗ-2109».

Внаслідок ДТП водійку легкового автомобіля було затиснуто конструкціями транспортного засобу.

Рятувальники вжили заходів для недопущення виникнення пожежі, провели роботи з деблокування місцевої мешканки із понівеченого авто за допомогою спеціального обладнання та передали її працівникам швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації до лікувального закладу.

Деталі дорожньо-транспортної пригоди наразі з’ясовуються.

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