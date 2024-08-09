На Тернопільщині 20-річна водійка на «ВАЗ-2109» зіштовхнулася з «MERCEDES SPRINTER»

Рятувальники деблокували 20-річну водійку з понівеченого авто, повідомляють в Головному Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.



9 серпня до Служби порятунку надійшло повідомлення, що у м. Кременець на вул. Вишнівецькій відбулося зіткнення вантажного фургона «MERCEDES SPRINTER» та легкового автомобіля «ВАЗ-2109».



Внаслідок ДТП водійку легкового автомобіля було затиснуто конструкціями транспортного засобу.



Рятувальники вжили заходів для недопущення виникнення пожежі, провели роботи з деблокування місцевої мешканки із понівеченого авто за допомогою спеціального обладнання та передали її працівникам швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації до лікувального закладу.



Деталі дорожньо-транспортної пригоди наразі з’ясовуються.

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