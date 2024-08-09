Ручные и налобные фонари: какой выбрать для похода

В путешествии в горы или в лес с палатками, когда планируется ехать на весь день или оставаться ночевать на природе, не обойтись без освещения. Фонарики универсальны и пригодятся дома, при частых отключениях света, или на даче.

Портативные приборы для освещения выпускаются в широком ассортименте, потому не помешает иметь при себе сразу несколько. Например, чтобы хорошо видеть дорогу впереди на открытой местности, пригодится легкий и компактный ручной фонарик.

Важные параметры при выборе

Один из них ー параметр светового излучения, которое создает источник света. Чем выше этот показатель, тем ярче будет луч, который создает устройство. Этот параметр измеряется в люменах. Также имеет значение длина луча света ー это площадь, на которой аппарат обеспечивает минимально необходимое освещение для комфорта.

Для удобной переноски важен вес изделия в граммах ー высокомощные модели всегда тяжелее маломощных. Собираясь в поход на целый день или с ночлегом, обратите внимание на время работы на одном заряде. При высокой яркости батарейки или аккумулятор будут разряжаться быстрее.

Особенности налобных фонарей

Эти устройства крепятся на голову туриста, при этом, руки остаются свободными, что очень удобно для:

расчистки дороги среди деревьев и кустов;

поездки на велосипеде, мотоцикле в сумерках и темноте;

подготовки площадки для кемпинга;

работы на участке;

приготовления пищи в лагере.

Налобный фонарик на аккумуляторе выбирается в зависимости от задач. Например, если нужно просто подготовить площадку в лагере, достаточно модели, которая дает мягкое освещение с эффектом рассеяния. Для таких условий хватит длины луча 20-30 м., так прибор не станет слепить остальных и хорошо осветит местность.

Для передвижения по маршруту ночью понадобится более мощный налобный фонарь. У такого устройства должен быть более направленный световой поток, который освещает окружающее расстояние на 50-70 м. или больше. Подобные модели, как правило, носят руководители группы, которые должны быть заметными для всех.

Ручной фонарь в путешествии

Используется в условиях кемпинга или среди путешествующих на авто. Большинство моделей от современных производителей не отличаются сверхкомпактными корпусами. Потому ручные модели более яркие и экономичные, если сравнивать с налобниками. Их используют в качестве резервных источников света в походе.

Ручные фонари выбирают в зависимости от назначения. В составе группы понадобится высокомощная модель с большой дальностью освещения, желательно в герметичном корпусе. Яркость такого устройства должна составлять минимум 200 люмен.

Ручной и налобный фонари одинаково необходимы для комфорта и безопасности туристов в походе.