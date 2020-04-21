На Тернопільщині жінка народила у кареті “швидкої”
19 квітня близько 5-6 ранку у світле свято Воскресіння Господнього, на Тернопільщині в одному із сіл Монастириського району жінка народила здорового хлопчика у кареті швидкої допомоги, повідомляють Тернополяни.
За словами Олександра Сидоришина, жителя міста Монастириська, десь біля 5-6 ранку жінка з села Задарів зателефонувала у швидку, бо уже відійшли води. Швидка оперативно виїхала, та природа взяла своє.
“І вже в селі Криниця, за допомогою фельдшерів зі Швейкова у кареті швидкої медичної допомоги жіночка народила здорово хлопчика, – відзначив Олександр Сидоришин. – Нехай Господь Бог посилає здоров’я цій жінці, дитині та медикам”.