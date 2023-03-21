На Тернопільщині жінка випала з рейсового автобуса

Нещасний випадок стався вчора, 20 березня, в смт. Дружба Микулинецької територіальної громади. Близько 11.30 годин, під час руху рейсового автобуса сполученням «Тернопіль – Івано-Франківськ», на проїжджу частину дороги випала пасажирка.

Внаслідок падіння 57-річна жителька с. Великі Гаї Тернопільського району отримала травми різного ступеня важкості та була госпіталізована в Теребовлянську міську лікарню.

Обставини події встановлюються співробітниками поліції.