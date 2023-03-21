“Будемо сидіти вдома – ситуація не покращиться”: історія 21-річного захисника з Тернопільщини

“Якщо кожен стане на захист своєї держави, вони не прийдуть сюди”, – каже 21-річний боєць з Тернопільщини Віктор Мороз. Він проходив строкову службу, коли почалася повномасштабна війна, підписав контракт. З вересня воює на фронті.

“Мені дали позивний “Марс”, бо я сплю вночі і трошки говорю інколи. Слово “марс” перекладається, як бог війни. Так я і став від початку повномасштабного вторгнення “Марсом”.

Віктор Мороз. Фото: Суспільне Тернопіль

Боєць Віктор Мороз на псевдо “Марс” із села Борщівка Кременецького району. Йому 21 рік. Коли почалась повномасштабна війна, він проходив строкову службу. Згодом підписав контракт.

“З повномасштабним вторгненням для того, щоб не сидіти осторонь, а захищати свою країну. Страху не було зовсім. Були якісь незрозумілі відчуття, розгубленість. Вони прийшли на нашу землю, не ми до них прийшли. Вони вбивають наших жінок, дітей, рідних. Тому їх потрібно виганяти звідси”.

Військовослужбовець. Фото: Суспільне Тернопіль

З вересня минулого року Віктор Мороз несе службу на Донеччині.

“Щасливі моменти, коли стріляє артилерія і вона не попадає по тобі, а попадають наші. Коли наші хлопці попадають в танк, він горить, от тоді щасливі моменти. Коли чуєш, все хлопці, відбій, тоді щасливі моменти”.

21-річний захисник з Тернопільщини. Фото: Суспільне Тернопіль

Марс розповідає, на передовій його підтримували дзвінки від рідних. Найбільше чекав розмов із дружиною.

“Вона мене підтримує. Це мене бадьорить. Вона говорить, що все буде добре, все нормально, ти зможеш. Казала, що у мене вибору немає, не дай Бог з тобою щось станеться”.

Віктор. Фото: Суспільне Тернопіль

Віктор звертається до людей у тилу.

“Терпіння, витримки, щоб була віра в перемогу. Щоб не казали “до нас прийдуть” такого не буде, якщо всі стануть на захист своєї держави, таких втрат не буде і не буде такого, що вони прийдуть сюди. Хлопцям, які ще не служать, хай йдуть захищати свій дім, якщо будемо сидіти вдома, то ситуація не покращиться. І нам потрібен нормальний тил, бо коли немає тилу, то і на передовій немає, що робити”.

Військовослужбовець в Тернополі. Фото: Суспільне Тернопіль