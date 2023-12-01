На Тернопільщині зіштовхнулися “швидка” та автобус. Є постраждалі

Рятувальники вивільнили з понівеченого авто фельдшерку «швидкої», що постраждала в ДТП з рейсовим автобусом, повідомляють в Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

1 грудня о 19:35 в с. Підзамочок Бучацької ТГ Чортківського району відбулось зіткнення рейсового автобуса «Isuzu», що рухався маршрутом «Івано-Франківськ – Підволочиськ», з автомобілем екстреної медичної допомоги «Citroen». На момент дорожньо-транспортної пригоди в автобусі перебувало 14 пасажирів. Жоден із них не постраждав, однак травмувалась фельдшерка екстреної медичної допомоги. Жінка, 1992 р.н., опинилася заблокована в понівеченому авто.

Для ліквідації наслідків ДТП залучався черговий караул 9-ї державної пожежно-рятувальної частини з м. Бучач. Рятувальники вивільнили постраждалу і передали медикам для подальшої госпіталізації.