08:03 | 27.07.2020
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На Тернопільщині зіткнулись автомобіль та мікроавтобус

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Дорожньо-транспортна пригода сталась 25 липня поблизу с. Кам’янки Підволочиського району. Близько 12.00 годин на автодорозі М-12 відбулось зіткнення автомобіля «SsangYong Rexton» та мікроавтобуса «Volkswagen Transporter». Внаслідок ДТП отримала травми пасажирка мікроавтобуса, 23-річна жителька сел. Підволочиськ. Її з діагнозом «Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та забійні рани» госпіталізували в Підволочиську районну лікарню.

 

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