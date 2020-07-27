На Тернопільщині зіткнулись автомобіль та мікроавтобус

Дорожньо-транспортна пригода сталась 25 липня поблизу с. Кам’янки Підволочиського району. Близько 12.00 годин на автодорозі М-12 відбулось зіткнення автомобіля «SsangYong Rexton» та мікроавтобуса «Volkswagen Transporter». Внаслідок ДТП отримала травми пасажирка мікроавтобуса, 23-річна жителька сел. Підволочиськ. Її з діагнозом «Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та забійні рани» госпіталізували в Підволочиську районну лікарню.

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