Як у Тернополі вітали перших випускників-інтелектуалів (Фоторепортаж)

Вже чотири роки поспіль у Тернополі успішно працює науково-педагогічний проект «Інтелект України».Спеціалізована початкова школа повного дня з поглибленим вивченням англійської мови, що на вул. Л. Українки, 12а, одна з перших долучилася до реалізації цього експериментального напряму освіти. Сьогодні тут вітали перших випускників-інтелектуалів.

Як розповіли “Погляду” батьки випускників, більшість дітей хочуть продовжити навчання у Тернопільській Українській гімназії ім. І. Франка та в гімназії “Гармонія” Галицького коледжу ім. В. Чорновола. Днями вони складатимуть вступні іспити у ці навчальні заклади. Мами і татусі учнів, які навчалися у класі “Інтелект”, впевнені, що знання, які їхні діти отримали у цій школі, глибокі і ґрунтовні, аби без проблем стати гімназистами.

Учні цієї початкової школи навчаються за спеціально розробленими навчальним планом і навчальними програмами. Вони дозволяють розвинути математичні здібності дітей, сформувати навички раціонального читання, вільно спілкуватися іноземними мовами, сформувати первинні уявлення про фізичні, хімічні, біологічні об’єкти, розвинути пізнавальні процеси дітей, створивши передумови для успішного навчання дитини. Домашнє завдання учні роблять у школі. Тут у дітей раціонально заповнений день, за це батьки школярів особливо цінують навчальний заклад.

До слова, випускний учні 4-І класу відзначили вчора, але не у звичних бальних сукнях та костюмах, а в зручному одязі на екскурсії у місті Трускавець та на боулінгу в Тернополі. Сьогодні на лаконічній урочистій лінійці на подвір`ї рідної школи їм вручили подяки та грамоти, разом із молодшими колегами відпустили на територію канікул.

Діти, які хочуть спробувати себе в класі «Інтелект», мають пройти співбесіду. Її проводять вчитель, психолог та директор школи.

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