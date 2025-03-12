На Тернопільщині знову палає суха трава: за добу сталося 33 пожежі
Протягом минулої доби в Тернопільській області рятувальники ліквідували 33 пожежі, з яких 28 – займання сухої трави. Завдяки їхній оперативній роботі вдалося врятувати 11 будівель.
🔥 Наймасштабніші пожежі сталися в:
▪️ селі Катеринівка на Кременеччині – горіла дерев’яна церква;
▪️ селах Залісся та Перемилів Чортківського району – займання господарських будівель;
▪️ місті Збараж – пожежа в закинутому гаражі;
▪️ селі Нараїв Тернопільського району – горіла дерев’яна господарська будівля.
Причина – людська недбалість
Часто вогонь поширюється через нехтування елементарними правилами пожежної безпеки. Спалювання сухої трави не тільки завдає значної шкоди екосистемі, а й може призвести до масштабних втрат майна та навіть людських жертв.
Як запобігти пожежам?
🚫 Не паліть суху траву – це заборонено законом!
🔥 Не розводьте вогонь у лісах та на відкритих територіях у вітряну погоду.
🚭 Не кидайте недопалки чи сірники в суху траву.
📞 Якщо бачите займання – негайно телефонуйте за номером 101.
Будьмо відповідальними! Кожен з нас може допомогти зберегти природу та майно від вогню.