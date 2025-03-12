На Тернопільщині знову палає суха трава: за добу сталося 33 пожежі

Протягом минулої доби в Тернопільській області рятувальники ліквідували 33 пожежі, з яких 28 – займання сухої трави. Завдяки їхній оперативній роботі вдалося врятувати 11 будівель.

🔥 Наймасштабніші пожежі сталися в:

▪️ селі Катеринівка на Кременеччині – горіла дерев’яна церква;

▪️ селах Залісся та Перемилів Чортківського району – займання господарських будівель;

▪️ місті Збараж – пожежа в закинутому гаражі;

▪️ селі Нараїв Тернопільського району – горіла дерев’яна господарська будівля.

Причина – людська недбалість

Часто вогонь поширюється через нехтування елементарними правилами пожежної безпеки. Спалювання сухої трави не тільки завдає значної шкоди екосистемі, а й може призвести до масштабних втрат майна та навіть людських жертв.

Як запобігти пожежам?

🚫 Не паліть суху траву – це заборонено законом!

🔥 Не розводьте вогонь у лісах та на відкритих територіях у вітряну погоду.

🚭 Не кидайте недопалки чи сірники в суху траву.

📞 Якщо бачите займання – негайно телефонуйте за номером 101.

Будьмо відповідальними! Кожен з нас може допомогти зберегти природу та майно від вогню.