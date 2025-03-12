Втік і не повернувся: депутат від “ЄС” зник після перетину кордону

У соціальній мережі Facebook набирає резонанс публікація журналіста Сергія Сінкевича про депутата Чортківської районної ради від “Європейської солідарності” Назара Леника, який залишив Україну та не повернувся.

За інформацією Сергія Сінкевича, Леник 30 січня 2025 року перетнув кордон з Румунією і досі не повернувся.

Як з’ясувалося, до 2017 року він мав інше ім’я – Тарас Хомишин, але змінив його після отримання судового вироку за шахрайство (ст. 190 ККУ). Згодом його підозрювали в побитті людини у 2020 році, проте він уник відповідальності. Також є підстави вважати, що під час війни він завіз до України близько 20 автомобілів, які начебто мали потрапити до ЗСУ, але слідство перевіряє, чи вони справді дійшли до фронту.

Назар Леник був внесений у всеукраїнський розшук. Якщо його не зможуть повернути з-за кордону, то на території України його затримають як ухилянта. Можливі й інші кримінальні обвинувачення.

Постає логічне питання: чому “Європейська солідарність” двічі – у 2020 та 2024 роках – не помітила сумнівного минулого Леника-Хомишина? І чому після його втечі партія не ініціює позбавлення його депутатського мандата?

Якщо партія не відреагує, це може зашкодити її репутації, адже тепер виборці Чортківщини мають у своїй раді “депутата у вигнанні”, який втік від відповідальності.

У партії “Європейська Солідарність – Тернопільщина” прокоментували дану ситуації:

Нам відома ситуація з приводу виїзду депутата Чортківської районної ради за кордон, і ми реагуємо відповідно до чинного законодавства. Щодо цього, то за наявною інформацією від правоохоронних органів, він здійснив виїзд як багатодітний батько, а не в статусі депутата в межах відрядження чи з інших службових причин. У разі встановлення правоохоронними органами неправомірності його виїзду та підтвердження зазначених фактів у правовому полі, партія ініціює процес позбавлення мандата на партійному з’їзді, підготувавши всі необхідні документи.