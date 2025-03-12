Залізничний переїзд Чортів-Біла закривають на ремонтн

З 24 березня по 4 квітня «Укрзалізниця» проводитиме ремонт залізничного переїзду між Чортковом та селом Біла.

🔴 На цьому переїзді виявлено значну кількість несправностей колії, що створюють загрозу безпеці руху поїздів і автотранспорту. Через це він буде повністю закритий на два тижні.

🚗 Єдиним варіантом дістатись із с. Біла до Чорткова протягом цього періоду буде дорога місцевого значення С201616 (дивіться на карті).

🚌 Маршрут автобуса №5 «Чортків – Біла – Бичківці» залишається без змін – він продовжить курсувати через переїзд навіть під час ремонту.

Будьте уважні та заздалегідь плануйте свій маршрут!