На Тернопільщині зник 14-річний хлопчик

Працівники Тернопільського районного управління поліції розшукують неповнолітнього Романа Ромчика Ярославовича 2009 року народження. Хлопчик проживає в селі Кобзарівка Тернопільської міської громади. Близько 16 години він пішов з дому, на дзвінки не відповідає. Розшукуваний хворіє вітрянкою, на тілі сліди від фукорцину. Був одягнений в піжаму.

Неповнолітній може перебувати в обласному центрі.