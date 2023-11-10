На Тернопільщині зник 14-річний хлопчик
Працівники Тернопільського районного управління поліції розшукують неповнолітнього Романа Ромчика Ярославовича 2009 року народження. Хлопчик проживає в селі Кобзарівка Тернопільської міської громади. Близько 16 години він пішов з дому, на дзвінки не відповідає. Розшукуваний хворіє вітрянкою, на тілі сліди від фукорцину. Був одягнений в піжаму.
Неповнолітній може перебувати в обласному центрі.
Якщо ви бачили хлопця, або володієте інформацією про його місцеперебування, телефонуйте у Тернополі (0352) 27-11-70, 098 478 30 07 або на лінію 102.