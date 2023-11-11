Після тривалої паузи в 52 дні, ворог поновив ракетні атаки по Києву, – повідомляє начальник КМВА Сергій Попко.

Після нічного нападу дронів, сьогодні зранку рашисти намагалися завдати по Києву ракетного удару. Приблизно о 8:00 в бік міста була запущена балістична повітряна ціль, за попередніми даними типу «Іскандер».

До Києва ракета не долетіла, сили та засоби протиповітряної оборони знищили її на підльоті до столиці. За попередньою інформацією – руйнувань та постраждалих не має.

Оперативні дані уточнюються.

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