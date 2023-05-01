На Тернопільщині зник неповнолітній Олег Дичка

Поліцейські розшукують неповнолітнього.

Вночі 1 травня на лінію «102» надійшло повідомлення про зникнення жителя села Дворіччя Микулинецькоі ТГ Дичка Олега Івановича 2008 року народження.

Хлопець близько 1 години ночі вийшов з дому та не повернувся.

Прикмети: зріст 168см., худорлявої статури.

Був одягнений в чорну куртку ,сіру футболку, чорні штани та темні кросівки.

Якщо ви володієте будь якою інформацією про зниклого хлопця, телефонуйте на лінію «102».