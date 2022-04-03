Сьогодні Тернопільщина прощалася із молодим захисником – Євгеном Данилківим

Непоправне горе війна принесла у ще одну родину на Тернопільщині. Загинув молодий герой з с. Біла.

Захищаючи Україну, поблизу Запоріжжя загинув Євген Данилків. Євгену було 23 роки. Мужній воїн, Герой України віддав своє молоде життя за перемогу України, захищаючи рідну землю, дорогих людей, свою країну від ненависного і підлого ворога.

Євген був вихованцем білецького футболу та грав за команду ФК «Біла».

Військовий загинув поблизу Запоріжжя від рук окупантів. Він віддав молоде життя у боротьбі за Україну.