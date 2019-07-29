Нацгвардієць з Тернополя у приміщенні суду вистрелив собі у голову

Сьогодні 20-річний нацгвардієць з Тернополя у приміщенні Київського одеського суду вистрелив собі у голову. Про це повідомляє прес-служба Південного оперативно-територіального об’єднання Нацгвардії.

Він саме заступив на варту, як раптом у караульному приміщенні колеги почули вистріл, повідомляє прес-служба Південного оперативно-територіального об’єднання НГУ.

Коли працівники суду увійшли в кімнату, військовий лежав на підлозі у калюжі крові з простреленою головою.

Як повідомив прес-офіцер Південного оперативно-територіального об’єднання Нацгвардії Володимир Бєлов, хлопець вистрілив собі в голову з табельної зброї. Його доставили в міську лікарню №10 і прооперували. Зараз він перебуває в реанімації. Передсмертну записку поруч з бійцем не знайшли. Тож що підштовхнуло його на самогубство – поки невідомо.

Командир взводу, який був з ним на курсі, відгукується про нього позитивно. Солдат показував хороші результати з бойової та спецпідготовки. Ніяких нарікань не було, – зазначив Бєлов.

Тиждень тому нацгвардієць заступив на службу в Київському суді. Його товариші по службі кажуть, що ніяких ознак депресії у хлопця не помічали.

Вчора у нього був вихідний. Сьогодні з ним спілкувався психолог – ніяких зауважень і відхилень не було. Що спровокувало його на такі дії – покаже службове розслідування, – підкреслив Бєлов.

До слова, намагався накласти на себе руки солдат – уродженець Тернополя. Його призвали на службу в Нацгвардії в травні поточного року.