На Тернопільщини кішка покусала людей: введено карантин

У селі Красносільці Тернопільського району безпритульна кішка 13 вересня покусала двох чоловіків. Про це повідомляє пресслужба Збаразької міськради За висновком фахівців Тернопільської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, які провели дослідження, тварина була хвора на сказ.

У зв’язку з цим випадком засідала Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Тернопільській районній державній адміністрації та вирішила:

– оголосити територію с.Красносільці Тернопільського району Тернопільської області неблагополучною щодо сказу тварин;

– накласти карантинні обмеження щодо сказу тварин та визначити неблагополучним пунктом с. Красносільці Тернопільського району;

– Збаразькій районній державній лікарні ветеринарної медицини провести у цьому пункті вакцинацію собак, котів та сільськогосподарських тварин.

Комісія також дала відповідні розпорядження РО УТМР, щодо виявлення хворих тварин та проведення профілактичної вакцинації проти сказу мисливських собак.

Задля вирішення проблеми комісія затвердила план ветеринарно-санітарних та господарських заходів.