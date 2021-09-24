«Інвестиційний магніт» будують у Бережанах

У рамках програми президента України «Велике будівництво» триває будівництво спортивного комплексу в Бережанах.

Об’єкт прийматиме турніри з багатьох видів спорту, а місцеві жителі у вільному доступі займатимуться спортом у комфортних умовах.

Проєктом передбачено зведення спортивного залу розміром 24 х 42 м, басейна та приміщень для глядачів.

«У майбутньому спорткомплекс стане «інвестиційним магнітом», що сприятиме пожвавленню не тільки спортивного життя регіону, а й сприятиме розвитку низки суміжних галузей з оздоровлення та відпочинку», – зазначив Володимир Труш.