Рейтинг лучших производителей дизельных генераторов

Дизельный электрогенератор используется для получения электроэнергии. Высокопроизводительная установка помогает решить проблему энергозависимости там, где в принципе нет источников электрообеспечения и централизованных сетей.

Ведущие мировые производители дизельных генераторов

1) MALCOMSON (Великобритания)

Крупнейший производитель генераторов и электростанций. Электрогенератор дизельный MALCOMSON оснащен автоматикой и 4-х контактным 1 цилиндровым двигателем. Отличительные особенности генераторов бренда MALCOMSON: несколько уровней защиты, интуитивно понятная панель управления, полностью медная обмотка двигателя, экономный расход топлива. Макс. мощность –5 кВА, объем бака – 11.5 л, расход топлива – 1,8 л/ч.

2) KÖNNER&SÖHNEN (Германия)

Компания выпускает генераторы для бытовых нужд и высокопроизводительные установки промышленного назначения. Особой популярностью на рынке пользуются дизельные генераторы марки «HEAVY DUTY». В линейку вошли генераторы с максимальной номинальной мощностью от 5,5 кВт до 12 кВт.

Емкость топливных баков генераторов составляет от 15 до 32 л. Все установки оснащены фирменными двигателями. Увеличенный моторесурс позволяет технике работать довольно длительное время. Удобная панель управления, функция предстартового подогрева, усиленная рама, защита от коррозии – дополнительные преимущества немецких генераторов.

3) EUROPOWER (Бельгия)

Ручная сборка дизельных генераторов бренда EUROPOWER осуществляется в Бельгии. Установки оснащены оригинальными комплектующими известных мировых производителей. Генераторы EUROPOWER – это профессиональные надежные установки с жидкостной системой охлаждения и ресурсом, обеспечивающим непрерывную работу.

Оборудование оснащено электростартером, обеспечивает корректную работу систем отопления и холодильных установок, известных своей чувствительностью к напряжению. В линейке генераторов EUROPOWER присутствует оборудование с разной номинальной мощностью, что позволяет решать большинство задач на объектах разного назначения.

4) DALGAKIRAN (Турция)

Компания DALGAKIRAN признанный лидер, специализирующий на поставках промышленного оборудования. В линейку дизельных генераторов бренда вошли небольшие силовые установки и крупные электростанции, предназначенные для оснащения больших промышленных объектов. Мощность оборудования составляет от 2.5 кВА до 2200 кВА. Производитель предлагает технику премиум-класса (PERKINS и VOLVO PENTA), эконом-класса (INTER) и бизнес-класса (серия DOOSAN).

5) AKSA (Турция)

Признанный во всем мире лидер энергетического сектора. Компания выпускает внушительную линейку дизельных генераторов с двигателями разной номинальной мощности. Объем топливных баков установок колеблется от 32 до 2000 л. Компания оснащает свою технику двигателями известных мировых производителей.

6) CUMMINS (Великобритания)

Международная корпорация, специализирующаяся на выпуске дизельных двигателей. Установки бренда отличаются пониженным уровнем шума и высокой энергетической эффективностью. Двигатели дизельных установок CUMMINS не загрязняют окружающую среду. Мощность оборудования составляет от 8 кВА до 3300 кВА. Все основные компоненты установок разработаны и произведены CUMMINS.

7) FG WILSON (Великобритания)

В линейку генераторов FG WILSON вошли дизельные установки с разной номинальной мощностью (от 6,8 до 2500 кВА). Оборудование полностью соответствует установленным стандартам качества, имеет жидкостную систему охлаждения, оснащено двигателями Perkins (Великобритания).

8) SDMO (Франция)

Концерн был основан в 1966 году, его продукция поставляется более чем в 150 стран мира. Все заводы по производству генераторов расположены на территории Франции, что гарантирует высокое качество оборудования. Компания выпускает генераторы разной номинальной мощности, от бытовых установок до высокопроизводительных промышленных моделей.

9) HIMOINSA (Испания)

Компания HIMOINSA – мировой лидер по производству электрогенераторов. Концерн оснащает генераторы двигателями японского и европейского производства. В распоряжении концерна глобальная дистрибьюторская сеть по всему миру. На международном энергетическом рынке компания работает более 35 лет и постоянно совершенствует продукцию, применяя инновации в данной области. Модельный ряд дизельных генераторов представлен шестью линейками, в которые вошли станции мощностью от 6,2 до 536 кВТ.

10) HYUNDAI (Южная Корея)

Группа компаний, основанная в 1947 году. Компания занимается выпуском автомобилей, дизелей, генераторов, локомотивов, электроники. На наш рынок корпорация вышла в 2009 году. Продукция компании способна удовлетворить запросы, как домашних мастеров, так и профессионалов. Электростанции HYUNDAI способны вырабатывать ток от 1 до 1000 кВт и оснащены супер-двигателями собственного производства.

Критерии выбора дизельного генератора в большинстве случаев сводятся к бренду и производителю бытовой или промышленной установки. Какой купить дизельный генератор: малоизвестной фирмы-производителя или широко известной марки – выбор очевиден. Высокие характеристики мощности и длительный срок эксплуатации определяют преимущественный выбор потребителей.