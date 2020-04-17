Відповідно до рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Борщівської міської ради на території Борщівської ОТГ запроваджено особливий режим обмежувальних заходів.

❗️❗️❗️❗️На період з ⏰13.00 год. 18 квітня 2020 року до ⏰06.00 год. 21 квітня 2020 року та з ⏰13.00 год. 25 квітня 2020 року до ⏰06.00 год. 27 квітня 2020 року:

📌 обмежити пересування та перебування усіх громадян в громадських місцях, кладовищах, храмах та прихрамових територіях❗️❗️❗️❗️❗️❗️

📌 обмежити роботу усіх закладів торгівлі, крім аптек та автозаправних станцій❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️.

Водночас інформуємо, що дане рішення прийняте з метою забезпечення безпеки громадян та недопущення поширення коронавірсної інфекції на території Борщівської ОТГ і жодним чином не обмежує права й свободи громадян та НЕ Є КОМЕНДАНТСЬКОЮ ГОДИНОЮ. Згідно вимог чинного законодавства запровадження комендантської години можливе лише за умови введення на території держави правового режиму надзвичайного стану.

Разом з тим, рішенням комісії,на період дії карантину рекомендовано священнослужителям усіх релігійних конфесій на території громади:

📌 проводити богослужіння в тому числі у період Великодніх свят та поминальних днів без участі мирян у приміщеннях культових будівель і на прилеглих до них територій. У період відсутності богослужінь дозволити індивідуальне відвідування храмів населенням не більше двох осіб одночасно.

📌 звернутися до громадян через наявні інформаційні ресурси з роз’ясненням керуючись вищезазначеним порядком проведення Великодніх богослужінь, у зв’язку із карантинними заходами (обмеженнями);

3) перенести поминальні дні з 25-26 квітня на період після закінчення карантину.

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