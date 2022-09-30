На території Тернопільщини офіційно проживає 85 тисяч внутрішньо переміщених осіб

Від початку повномасштабного вторгнення на Тернопільщину переїхали 109 тис. внутрішньо переміщених осіб. Сьогодні на території області проживає 85 тисяч. Усі вони забезпечені житлом. Для цього задіяли 11 гуртожитків, а на початку жовтня відкриється ще один, в якому зможуть проживати 480 сімей. В області створюються максимально можливі умови, щоб ці люди могли відчувати себе комфортно, – про це повідомляють в адміністрації.

Зокрема, на територію області переїхали більше 60 підприємств в межах програми релокації бізнесу. Для них створили усі необхідні умови для успішного функціонування. Деякі підприємства перемістилися сюди зі своїм персоналом, тож для працівників було надано житло.