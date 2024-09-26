На Території Збаразької громади скоро виготовлятимуть металеве упакування
Повідомим очільник областя В’ячеслав Негода, який вчора побував на будівництві релокованого підприємства з Сумщини – ТОВ «Фавор».
Це єдине в Україні підприємство, яке займається таким видом діяльності.
На підприємстві створять 150 нових робочих місць. Завершити будівництво планують на початку 2025 року.
- Це важливий крок не лише для зміцнення економіки Тернопільщини, але й для розвитку промисловості в Україні загалом. Ми підтримуємо інвестиційні ініціативи підприємств і сподіваємось на успішну реалізацію цього проєкту, – каже В’ячеслав Негода.