13:59 | 26.09.2024
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

На Території Збаразької громади скоро виготовлятимуть металеве упакування

Redaktor 0 Views Прокоментуй!
Повідомим очільник областя В’ячеслав Негода, який вчора побував на будівництві релокованого підприємства з Сумщини – ТОВ «Фавор».
Це єдине в Україні підприємство, яке займається таким видом діяльності.
На підприємстві створять 150 нових робочих місць. Завершити  будівництво планують на початку 2025 року.
  • Це важливий крок не лише для зміцнення економіки Тернопільщини, але й для розвитку промисловості в Україні загалом. Ми підтримуємо інвестиційні ініціативи підприємств і сподіваємось на успішну реалізацію цього проєкту, – каже В’ячеслав Негода.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *