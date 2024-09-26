На Території Збаразької громади скоро виготовлятимуть металеве упакування

Це єдине в Україні підприємство, яке займається таким видом діяльності.

Повідомим очільник областя В’ячеслав Негода, який вчора побував на будівництві релокованого підприємства з Сумщини – ТОВ «Фавор».

На підприємстві створять 150 нових робочих місць. Завершити будівництво планують на початку 2025 року.