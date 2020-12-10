На вулицях Чорткова працює снігоочисна техніка

З метою забезпечення безперебійного руху транспорту та уникнення утворення ожеледиці, у Чорткові спеціалізована техніка чистить дороги та посипає їх протиожеледними сумішами.

Ще з ночі практично вся наявна спеціалізована техніка розпочала працювати на дорогах міста. Лише за декілька годин комунальні служби використали більше 10 тонн протиожеледної суміші. Окрім того, робітники КП «Благоустрій» задіюють піщано-сольові суміші із спеціальних ящиків, котрі розкладені по всьому місту.

Нагадаємо, для прибирання Чортківської громади в арсеналі комунальних служб є дві посипальні машини, трактори МТЗ-82, ХТЗ-2511, DEUTZ, невеликий трактор Lovol-504, та трактор МТЗ-Беларус-82.1, придбаний цьогоріч. Вся техніка повністю справна та готова до розчистки вулиць від снігу.