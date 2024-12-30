На вихідних тернопільські рятувальники ліквідували 5 пожеж, врятували 12 будівель, діставали з колодязя тіло чоловіка
🔥 Пожежа житлового будинку у селищі Підволочиськ. Завдяки оперативним діям вдалося врятувати дві сусідні будівлі.
🔥 Пожежа житлового будинку у селі Коханівка Кременецького району. Рятувальники вберегли від вогню ще дві будівлі.
🔥 Пожежа господарчої споруди у Великій Березовиці. Пожежники запобігли поширенню полум’я на дві сусідні споруди.
🔥 Пожежа у селищі Буцнів. Врятовано три будівлі.
🔥 Пожежа у Теребовлі. Вдалося зберегти ще три господарські споруди.
Окрім цього, трагічна подія сталася в селі Качанівка Тернопільського району. Рятувальники, працюючи у складних умовах, вилучили з 15-метрового колодязя тіло чоловіка, 1972 року народження. Він вважався зниклим безвісти з 16 грудня. Наразі обставини його загибелі з’ясовують працівники поліції.
Рятувальники ДСНС закликають: бережіть себе та своїх близьких, а у разі небезпеки негайно звертайтеся за допомогою за номером 101! 💙🚒