На Тернопільщині без світла залишились майже 200 населених пунктів

До уваги жителів Тернопільщини!

В усіх областях України “Укренерно” сьогодні вимушено застосували графік обмеження постачання електроенергії для промислових та побутових користувачів.

Відповідно до розпорядження РДЦ Західного регіону НЕК “Укренерго”, сьогодні в деяких населених пунктах Тернопільської області введено графік аварійних відключень споживачів електроенергії.

Станом на 11.00 без світла залишились 171 населений пункт області.

Рішення про відключення чи відновлення тієї чи іншої ліній електропостачання приймається, у зв’язку із збільшенням (зменшенням) навантаження на енергосистему.

Дуже прошу жителів області знизити споживання електроенергії, особливо в години ранкового та вечірнього піків (6:00-11:00 та 17:00-23:00), це зменшить ризик перевантаження в мережі та застосування обмежень для споживачів. Особливо це важливо у похмурі дні, коли ми не можемо використовувати енергію сонця, – наголошує голова ОДА Володимир Труш.

Разом переможемо!